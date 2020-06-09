Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de kalan 8 haftada sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.

Pro lisans sahibi olan 53 yaşındaki antrenör, sezon sonunda ise altyapı koordinatörlüğü görevine geri dönecek.

Resmi açıklama şöyle:

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz."

Tahir Karapınar kimdir?

1967 yılında İzmir'de doğan Karapınar tüm futbol hayatını İzmir'de geçirdi. Futbolculuk kariyerinde Göztepe ve Altay'da oynayan futbolcu, 2002 yılında emekli oldu ve teknik adamlığa başladı.

2004 yılında efsanesi olduğu Altay'da antrenörlük yapan Karapınar, 5 yıl boyunca birçok kademede görev aldı.

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