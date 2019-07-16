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Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı. Öte yandan Yasir Subaşı da Kayserispor kadrosuna bonservisiyle dahil oldu

16 Temmuz 2019, Salı 19:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric'in transferinin karşılığında Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğu belirtildi. 

Ümraniyespor'dan alınan Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğu kaydedildi.

AA

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