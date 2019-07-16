Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı. Öte yandan Yasir Subaşı da Kayserispor kadrosuna bonservisiyle dahil oldu