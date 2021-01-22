Futbol Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması: Yırtık tespit edildi

Futbol

Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması: Yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda dün Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sakatlanarak oyun dışına alındı. Fenerbahçe'den oyuncunun durumu ile ilgili bir bilgi paylaşıldı ve sarı-lacivertli oyuncuda yırtık tespit edildiği bildirildi.

22 Ocak 2021, Cuma 13:04 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Sivasspor ve Fenerbahçe, Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarısında iki takımın da net bir pozisyona giremediği mücadelede goller ilk yarıda Yatabare (18) ve Valencia'dan (45+1 pen.) geldi. Fenerbahçe'de 8. dakikada Tisserand sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Lemos'a bıraktı.

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Fenerbahçe'den oyuncunun durumu ile ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı ve tecrübeli savunmacıda yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand'ın MR sonucunda Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.


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