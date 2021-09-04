Fenerbahçe'den transfer hamlesi
Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü´nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
04 Eylül 2021, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü´nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul´a gelecektir."
DHA