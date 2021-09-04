Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü´nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul´a gelecektir."

DHA