Futbol Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Futbol

Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü´nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü´nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul´a gelecektir."

DHA

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