Futbol Fenerbahçe'den yeni transfer! Mergim Berisha'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe'den yeni transfer! Mergim Berisha'yı resmen açıkladı

Futbol

Fenerbahçe'den yeni transfer! Mergim Berisha'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı.

02 Eylül 2021, Perşembe 20:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL(DHA)

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