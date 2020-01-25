Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir, bu sonuçla lig serüveninde Kadıköy'de oynadığı 12. maçta 9. mağlubiyetini almış oldu. Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kritik bir üç puan kaybeden ve rakibinin gerisine düşen turuncu-lacivertliler, Kadıköy'deki kötü gidişatını da sürdürdü. Bu maça kadar ligde sarı-lacivertliler ile Ülker Stadı'nda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrılan Başakşehir, 2 müsabakada berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takımın Fenerbahçe deplasmanında aldığı son galibiyet ise 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde geldi. Bu akşamki karşılaşmaya Okan Buruk idaresinde Kadıköy şanssızlığını kırmak için çıkan Başakşehir, rakibi karşısında çok fazla varlık gösteremedi ve 9. yenilgisini aldı.

İHA