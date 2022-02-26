Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası!

Jan Maly'nin sözleri şu şekilde:

“Bazıları ona bakınca Real Madrid’in efsanesi Guti’yi görüyor. Son yıllardaki en iyi Türk oyuncu olan Emre Belözoğlu’nu da andırıyor. Fenerbahçe onu koruyor ve kolluyor. Özel bir şoförü var.