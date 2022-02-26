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Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası!

Futbol

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler hakkında port.cz yazarı Jan Maly övgü dolu bir yazı yazdı. Maly, genç futbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Real Madrid'e gidebileceğini savundu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe forması giyen genç yıldız Arda Güler'in son dönemdeki ışıltılı performansı dillerden düşmüyor.

Son olarak Slavia Prag karşısında Margim Berisha'nın golünden önceki çalımları ve pozisyonu hazırlayış şekliyle baş döndüren 17 yaşındaki yıldız oyuncu, Çek basınının dahi dikkatini çekti.

Sport.cz yazarı Jan Maly, Arda Güler hakkında yazdığı övgü dolu yazıda genç futbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Real Madrid'e gidebileceğini savundu.

Jan Maly'nin sözleri şu şekilde:

“Bazıları ona bakınca Real Madrid’in efsanesi Guti’yi görüyor. Son yıllardaki en iyi Türk oyuncu olan Emre Belözoğlu’nu da andırıyor. Fenerbahçe onu koruyor ve kolluyor. Özel bir şoförü var.

Yakında yeni sözleşmeye imza atması da bekleniyor ve yeni sezonda çok daha fazla sorumluluk alması muhtemel. Bir gün Real Madrid’e gidebilir.”


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