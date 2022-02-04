Futbol Fenerbahçeli Bartu, 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu

Fenerbahçeli Bartu, 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu

Futbol

Fenerbahçeli Bartu, 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen genç file bekçisi Bartu Kulbilge'yi transfer etti.

04 Şubat 2022, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan sakatlıklar sonrası kadroya giren ancak forma şansı bulamayan Bartu Kulbilge, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, genç file bekçisi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor'un resmi siyesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.


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