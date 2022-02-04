Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan sakatlıklar sonrası kadroya giren ancak forma şansı bulamayan Bartu Kulbilge, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, genç file bekçisi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor'un resmi siyesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.







