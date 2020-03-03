Fenerbahçeli Falette hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Falette'te yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.

Yıldız oyuncunun tedavisine başlandığı ve en 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ndiaye de sakatlandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 38. dakikasında bu kez de Ndiaye sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli futbolcunun yerine Guilherme oyuna giren isim oldu.

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)



