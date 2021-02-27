Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamamasına karşın Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sportnieuws.nl'in konu ile ilgili yaptığı haberde Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın en yetenekli gençler sıralamasına girdi.

İşte 'En yetenekli genç oyuncular' listesi;

1. Matthijs de Ligt (21) - 75 milyon euro

2. Sven Botman (21) - 25 milyon euro

3. Justin Kluivert (21) - 18 milyon euro

4. Mitchel Bakker (20 ) - 10 milyon euro

5. Jeremie Frimpong (20) - 10 milyon euro

6. Joshua Zirkzee (19) - 9 milyon euro

7. Noa Lang (21) - 8 milyon euro

8. Ki-Jana Hoever (19) - 7 milyon euro

9. Tahith Chong (21) - 6,3 milyon euro

10. Ferdi Kadıoğlu (21) - 5,5 milyon euro