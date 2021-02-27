Futbol Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da listeye girdi

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da listeye girdi

Futbol

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da listeye girdi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında yer alan 'en yetenekli genç oyuncular' listesine adını yazdırdı.

27 Şubat 2021, Cumartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamamasına karşın Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sportnieuws.nl'in konu ile ilgili yaptığı haberde Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın en yetenekli gençler sıralamasına girdi.

İşte 'En yetenekli genç oyuncular' listesi;

1. Matthijs de Ligt (21) - 75 milyon euro

2. Sven Botman (21) - 25 milyon euro

3. Justin Kluivert (21) - 18 milyon euro

4. Mitchel Bakker (20 ) - 10 milyon euro

5. Jeremie Frimpong (20) - 10 milyon euro

6. Joshua Zirkzee (19) - 9 milyon euro

7. Noa Lang (21) - 8 milyon euro

8. Ki-Jana Hoever (19) - 7 milyon euro

9. Tahith Chong (21) - 6,3 milyon euro

10. Ferdi Kadıoğlu (21) - 5,5 milyon euro

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