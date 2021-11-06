Futbol Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 00:35 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.

AA

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