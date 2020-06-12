Futbol Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Futbol

Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.

12 Haziran 2020, Cuma 23:57 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kalıp ve 1-0 geriye düştüğü Kayserispor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu tarafından tüm futbolcular orta saha çizgisinde toplandı. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra tribünlerde yer alan taraftarlarının fotoğraflarını alkışladı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı.

İHA

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