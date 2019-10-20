Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek
Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları maçta ısınmak için sahaya üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı tişörtle çıktı
Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları karşılaşmada sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı.
"Vatan size minnettar"
Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.
Denizlispor tribünlerinden de Mehmetçik'e destek
Yukatel Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu.
Tribünleri dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı.
Takımlar seremoniye çıktığında ise tribünde, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.
AA