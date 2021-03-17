Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.
17 Mart 2021, Çarşamba 18:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi.
Törene Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.
Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor camiasından önemli isimler de katıldı.
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