Fenerbahçeli Lemos PFDK'ya sevk edildi
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
10 Şubat 2021, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
AA