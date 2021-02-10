Futbol Fenerbahçeli Lemos PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli Lemos PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Fenerbahçeli Lemos PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

AA

İlgili Haberler
Arda Turan'a 2 maç ceza verildiMauricio Lemos taraftarın gözündeki kredisini tüketti


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bu gece son: Salih Uçan sezon sonu Galatasaray'a gelecek