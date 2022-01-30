Fenerbahçeli Muhammed'e sürpriz talip
Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde ilk zamanlar fazlaca şans bulan Muhammed Gümüşkaya, daha sonra formasını kaybetmişti. Genç oyuncu için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
30 Ocak 2022, Pazar 10:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ara transfer döneminde stratejisini belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler kadrodaki genç oyuncuların tecrübe kazanmaları için başka kulüplere gitmesini amaçlıyor.
Sezon başında Vitor Pereira'nın şans verdiği oyunculardan biri olan Muhammed Gümüşkaya'nın, Giresunspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi.
Yeşil-Beyazlı takımın teknik patronu Hakan Keleş'in kadrosunda görmek istediği Muhammed için son karar İsmail Kartal'ın.