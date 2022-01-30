Fenerbahçe ara transfer döneminde stratejisini belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler kadrodaki genç oyuncuların tecrübe kazanmaları için başka kulüplere gitmesini amaçlıyor.

Sezon başında Vitor Pereira'nın şans verdiği oyunculardan biri olan Muhammed Gümüşkaya'nın, Giresunspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Yeşil-Beyazlı takımın teknik patronu Hakan Keleş'in kadrosunda görmek istediği Muhammed için son karar İsmail Kartal'ın.



