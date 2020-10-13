Futbol Fenerbahçeli Novak: Corona virüs testim negatif

Fenerbahçeli Novak: Corona virüs testim negatif

Futbol

Fenerbahçeli Novak: Corona virüs testim negatif

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını söyledi.

13 Ekim 2020, Salı 00:17 Son Güncelleme:
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Çekya Milli Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirtti. Çekya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İsrail ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve corona virüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Corona virüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA


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