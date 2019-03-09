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Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini almaya başladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı

09 Mart 2019, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini almaya başladı

Spor Toto Süper Lig’de oynanacak olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı.

Müsabakanın başlamasına 2 saat kala stat etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü deplasman tribününe giriş yaparken, diğer taraftarlar ise giriş bölgesinde maç saatini bekliyor.


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İSTANBUL (İHA)

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