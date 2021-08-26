Fenerbahçeli Zanka'nın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Danimarkalı stoper Zanka'ya Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp talip oldu.
26 Ağustos 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 'nin kadroda düşünmediği ve lisansını çıkarmadığı Danimarkalı stoper Zanka'nın takımdan ayrılması gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre; Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgileniyor. Defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Antwerp'in Danimarkalı futbolcuyu listesine aldığı belirtildi. Royal Antwerp'te sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey de forma giyiyor.
İngiliz ekibi Huddersfield'tan 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kaldı.
Geçtiğimiz sezonu ülkesi ekiplerinden Kopenhag'ta kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, 17 lig maçında 1 gol kaydetti.
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