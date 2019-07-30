Fenerbahçe'nin Bayern Münih ilk 11'i belli oldu

Audi Cup bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk mücadelesini Bayern Münih karşısında verecek. Sarı Lacivertlilerde ilk 11 belli oldu

30 Temmuz 2019, Salı 20:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Bayern Münih ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Bayern Münih ile çok ciddi bir hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11:  Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert

Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski.

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