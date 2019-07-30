Fenerbahçe yeni sezon öncesi Bayern Münih ile çok ciddi bir hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert

Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski.