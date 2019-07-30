Fenerbahçe'nin Bayern Münih ilk 11'i belli oldu
Audi Cup bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk mücadelesini Bayern Münih karşısında verecek. Sarı Lacivertlilerde ilk 11 belli oldu
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Bayern Münih ile çok ciddi bir hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe'nin ilk 11: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi
Fenerbahçe'nin yedekleri: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert
Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski.