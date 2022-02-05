Futbol Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Futbol

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında Mehmet Vodina, 'Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir' dedi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir” dedi. 

DHA


İlgili Haberler
Galatasaray'da 30 milyon liralık sorun: Ryan Babel!


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da bir ayrılık daha! Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor