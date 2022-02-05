Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında Mehmet Vodina, 'Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir' dedi.
05 Şubat 2022, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir” dedi.
DHA
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