Fenerbahçe’nin deplasmandaki galibiyet serisine Gaziantep freni

Süper Lig´in 13´üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK´ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10´uncu dakikada Vetrih, 40´ıncı dakikadan penaltıdan Maxim ve 90+5´inci dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe´nin mücadeledeki tek golü ise 24´üncü dakikada Pelkas´tan geldi.

10´uncu dakika Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, topu doğrudan kaleye gönderdi. Üst direkten seken top Gustavo´ya çarptıktan sonra altıpas içinde Vetrih´in önünde kaldı. Vetrih´in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

24´üncü dakikada skora denge geldi. Mert Hakan Yandaş´ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Pelkas´ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

39´uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Güray Vural ortasını yaptı. Djilobodji´nin kafa vuruşunda top Tisserand´ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40´ıncı dakikada atışı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.

57´nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse´nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

60´ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo´nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse´nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

64´üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan´ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas´ı gördü. Pelkas´ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+5´inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2´ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun´un solundan ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe´yi 3-1 mağlup etti.

DHA