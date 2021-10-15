Ligde pazar günü fikstürdeki en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira’ın kadroda zorunlu olarak köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Ülkesi Ekvador’un milli maçından Türkiye’ye ancak yarın dönebilecek olan Enner Valencia’nın yerine Serdar Dursun, gözündeki dikişleri dün alındığı için takımla antrenmana katılamayan Serdar Aziz’in yerine de Tisserand’ın oynaması bekleniyor.

TISSERAND FORMAYA KAVUŞUYOR

Sivas maçında sakatlanarak 3 lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi maçını kaçıran Tisserand 35 günlük aradan sonra yeniden formasına kavuşacak. Dün gece yarısı Ekvador Milli Takımı ile Kolombiya deplasmanında çıkan Enner Valencia ancak yarın İstanbul’da olacağı için Trabzon karşısında forma giyemeyecek.

Vitor Pereira’nın antrenmanlarda bu bölgede Serdar Dursun’a şans vermesi büyük ölçüde maça da bu oyuncuyla başlayacağının sinyali olarak algılandı. Gurbetçi oyuncunun milli takımdan da moralli dönmesi de Serdar ile ilgili beklentiyi arttırıyor.

İLK İŞ RAKİBİN HIZINI KESMEK

6 yıl önce çalıştırdığı Fenerbahçe’de Trabzonspor maçlarının ne kadar önemsendiğini bilen Pereira'nın, bu maçın taktiği için Samandıra’da kurmaylarıyla geç saatlere kadar çalıştığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Trabzonspor’un özellikle iç saha maçlarında Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Nwakame ve Siopis'le maça çok hızlı başlayıp rakibi baskı altına almasına sürpriz bir durdurma planı çalıştığı öğrenildi. Bakasetas’ı Gustavo ile kilitleyecek olan Kanarya özellikle Mesut ve görev alırsa Sosa’nın paslarıyla milli takımdan yüksek moralle dönen Serdar Dursun’u topla buluşturmayı ve sonuca gitmeyi planlıyor.

SERDAR GOL HASRETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Hazırlık maçında köprücük kemiğinden sakatlanan ve ligde 5, Avrupa’da 4 maçı kaçıran Serdar Dursun’un henüz resmi maçlarda golü yok. Hatay’da son 14 dakika oynayan, ilk kez 11’e girdiği Kasımpaşa önünde de ağları havalandıramayan Serdar, Trabzon’da siftah yapmak istiyor.

TARAFTAR YOK, YÖNETİM TAM KADRO

Fenerbahçe yönetimi de taraftarların yer alamayacağı deplasmanda kalabalık bir kadroyla Trabzon’a gidecek. Sarı lacivertliler lider gittikleri deplasmandan lider dönebilmek için seferberlik ilan etti. Cumartesi akşamı takım uçağıyla Trabzon’a gidecek başkan Ali Koç ve yönetici kafilesi futbolcularla aynı otelde kalacak ve takım otobüsünün hemen arkasında yer alacak 2. otobüsle stada giriş yapacak. (Spor Arena)