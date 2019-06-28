Fenerbahçe ve milli takımın efsane futbolcularından, spor yorumcusu ve solist Şükrü Birand hayatını kaybetti. Peki, Şükrü Birand kimdir, kaç yaşındaydı? İşte efsane ismin hayatı hakkındaki bilgiler…

ŞÜKRÜ BİRAND KİMDİR?

Şükrü Birant 1 Ocak 1944’te Ankara’da doğdu. Eski millî futbolcudur. Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiştir. Fenerbahçe için kulüp tarihinin önemli futbolcuları arasında gösterilmektedir.

İşçi bir ailenin çocuğu olan Şükrü Birand ilkokulu Adapazarı'nda okudu. Liseyi Ankara'daki Yıldırım Beyazit Lisesi'nde okudu. Futbolculuğu sırasında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okudu ve buradan mezun oldu.

FUTBOL KARİYERİ

İlk hocası Sabri Kiraz oldu. 1960-61'de Toprakspor takımında oynadı. 1961'de PTT Futbol Takımına transfer oldu. 1961-64 arasında PTT takımında oynayan Şükrü, burada gösterdiği performansla Türkiye'nin köklü ekiplerinden Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. 1964-65 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de uyum sorunu yaşamadan ilk 11'in düzenli oyuncusu olmayı başardı. Fenerbahçe'de Ziya Şengül, Yılmaz Şen, Ercan Aktuna ve Levent Engineri'yle birlikte çok sağlam bir savunma hattı oluşturan Şükrü, buradaki ilk sezonunda takımıyla Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

On yıl boyunca sarı-lacivertli formayı giyen Şükrü Birant, savunmanın sağ kanadında oynadı. Oscar Hold ona forvette oynama şansı da verdi. Hatta bir İzmirspor maçında iki gol attı, ancak asıl yeri her zaman sağ bek oldu. Sahaya çıktığı toplam 317 maçta 7 gol attı. Dört kez lig şampiyonu, 2 kez Türkiye Kupası şampiyonu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu ve 1 kez de Başbakanlık Kupası şampiyonu oldu. Uluslararası alanda da başarısı bulunan Şükrü Birant, bir kez Balkan Kupası şampiyonu oldu. Balkan Kupası bir Türk kulübünün kazandığı ilk uluslararası kupa olma özelliğini taşıyordu. Fenerbahçe tarihinde "Altın sezon" adlandırılan 5 kupa aldığı kadroda da yer almıştı. Bu Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası, Başbakanlık Kupası, Lig Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası'nı kazanarak beş kupayı aldığı 1967-68 senesiydi. Şükrü Birant, beş kupa kazanan o takımın başarısında pay sahiplerinden biriydi.

1973-74 sezonunun sonuna kadar futbol kariyerini Fenerbahçe'de sürdürdükten sonra futbola veda etti. 10.000 kişinin önünde İnönü Stadyumu’nda çıktığı jübile maçında son kez Fenerbahçe forması giydi. Şöhretler karmasıyla yapılan o maç 0-0 bitmişti.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Ziya, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kayıdında yer aldı.

Şükrü Birant, yeşil sahalardan sahnelere transfer olan ilk futbolcudur. Futbol oynarken hem üniversitede okuyor, hem de müzik dersleri alıyordu. Sesinin güzelliğinden futbolu bıraktıkdan sonra Türk Sanat Müziği solisti olarak bir süre sahneye çıkmıştır. Maksim gazinolarında şarkı söylemiştir. Daha sonra ise televizyonlarda spor yorumculuğu yapmıştır. 7-8 sene boyunca TV 8'de spor programı yapan Şükrü, ardından Radyospor'da program yapmaya devam etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oyunculuk dışında da bazı görevlerde bulunan Şükrü, Futbol Vakfı'nda da genel sekreterlik yaptı. Ardından 2000 Derneğine üye oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Millî takımlara çağrılan Şükrü Birant, 3 kez Türkiye U-18, 9 kez Türkiye U-21 ve 14 kez de Türkiye A milli forması olmak üzere toplam 26 kez millî formayı giydi. Bu maçlarda 17 kez özel, 5 kez Dünya Şampiyonası, 4 kez de Avrupa Şampiyonası maçına çıktı.

Türkiye U-18 takımında forma giydiği ilk maçı 14 Nisan 1962'de Romanya özel maçı oldu. Türkiye U-21 takımında forma giydiği ilk maçı 20 Mayıs 1964'te İngiltere U-21 özel maçı oldu. Türkiye A millî takımında forma giydiği ilk maçı ise 27 Eylül 1964'te Polonya özel maçı oldu. 30 Nisan 1969'da sahaya çıktığı Polonya özel maçtı ise Türkiye A millî takımında forma giydiği son maç oldu.



