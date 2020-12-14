Futbol Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Otto Bariç hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Otto Bariç hayatını kaybetti

Futbol

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Otto Bariç hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç, corona virüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

14 Aralık 2020, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç, corona virüse yenildi. Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanan ve 10 gün önce hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki teknik adam hayata gözlerini yumdu.

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1997-98 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Bariç, kariyerinde Rapid Wien'le Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarıları elde etmişti.

İSTANBUL (İHA)


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