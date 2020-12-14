Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Otto Bariç hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç, corona virüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
14 Aralık 2020, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç, corona virüse yenildi. Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanan ve 10 gün önce hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki teknik adam hayata gözlerini yumdu.
1997-98 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Bariç, kariyerinde Rapid Wien'le Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarıları elde etmişti.
İSTANBUL (İHA)
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