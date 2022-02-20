Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11’de şans buldu.

Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11'de sahaya sürüldü.

İSTANBUL (İHA)



