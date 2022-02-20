Futbol Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ilk kez 11’de

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ilk kez 11’de

Futbol

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ilk kez 11’de

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de sahne aldı.

20 Şubat 2022, Pazar 19:34 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11’de şans buldu.

Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11'de sahaya sürüldü.

İSTANBUL (İHA)

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