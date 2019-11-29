Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, takıma erken döndü. Kosovalı golcü, Göztepe ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi. Max Kruse'nin de uzun süre sonra kafilede yer aldığı belirtildi.

Kafile bu şekilde;

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Kruse, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat

Göztepe deplasmanı öncesinde Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ve Mauricio Isla dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Kulüp haberi resmi hesaptan duyurdu

Sarı lacivertli kulüp, golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi hesaptan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Kulüp, gelişmeyi resmi hesaptan yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımda, Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verildi. Sarı lacivertli taraftarlar tweet altına çok sayıda yorum bırakılmıştı.