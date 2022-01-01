Futbol Fenerbahçe'nin gündeminde Shaqiri var!

Fenerbahçe'nin gündeminde Shaqiri var!

Futbol

Fenerbahçe'nin gündeminde Shaqiri var!

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de gündem Xherdan Shaqiri geldi.

01 Ocak 2022, Cumartesi 13:23 Son Güncelleme:
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sezon başında Liverpool'dan Lyon'a transfer olan İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi.

L’Equipe Gazetesi, transferinden sadece 5 ay sonra Shaqiri’nin gözden çıkartıldığını yazdı. Menajerler, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe’ye önerdi. Sarı- Lacivertli Yönetim’in, daha önce planlarda yer almamasına rağmen Xerdan Shaqiri’nin koşullarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

Lyon, İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fransız ekibinin, Shaqiri’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.


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