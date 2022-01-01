Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sezon başında Liverpool'dan Lyon'a transfer olan İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi.

L’Equipe Gazetesi, transferinden sadece 5 ay sonra Shaqiri’nin gözden çıkartıldığını yazdı. Menajerler, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe’ye önerdi. Sarı- Lacivertli Yönetim’in, daha önce planlarda yer almamasına rağmen Xerdan Shaqiri’nin koşullarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

Lyon, İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fransız ekibinin, Shaqiri’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.



