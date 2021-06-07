Milliyet'teki haberde, Fenerbahçe ile adı anılan Rafael Benitez'in asıl hedef olmadı, Ali Koç'un aklındaki ismin 54 yaşındaki Alman hoca Roger Schmidt olduğu iddia edildi.
Alman ekolüne yönelmek isteyen Ali Koç, Schmidt ile temasa geçti. Geçen yıl da Erol Bulut öncesinde Schmidt’in adı geçse de PSV ile anlaşma sağlayınca olmamıştı. PSV ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan ve bu sezon Hollanda liginde PSV'yi 2. yapan tecrübeli hocadan cevap bekleniyor.
Schmidt daha önce Eintracht Frankfurt'tan gelen teklifi reddetmiş ve PSV'de kalmıştı. PSV de hocasını bırakmaya niyetli olmadığını göstermiş ve Frankfurt ekibinin bonservis teklifini reddetmişti.
Fenerbahçe ile adı anılan Rafael Benitez’in menajeri Manuel Garcia Quilon ise sarı-lacivertli kulüple görüşmediklerini aktardı ve anlaşma yönündeki haberleri yalanladı. Quilon, “Fenerbahçe haberlerini duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir öneri yok. Bize bir teklif gelmedi. Rafael Benitez şu anda tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir” dedi.
25-26 Haziran’da gerçekleşecek kongreye kadar Fenerbahçe’nin yeni hocasının belirlenmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç’un kongreye teknik direktörü belli olmuş bir şekilde girmesi hedefleniyor. Haziran ayının 3. haftasını işaret eden Başkan Koç, o tarihe kadar bu işi bitirmek istiyor.