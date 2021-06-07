Fenerbahçe ile adı anılan Rafael Benitez’in menajeri Manuel Garcia Quilon ise sarı-lacivertli kulüple görüşmediklerini aktardı ve anlaşma yönündeki haberleri yalanladı. Quilon, “Fenerbahçe haberlerini duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir öneri yok. Bize bir teklif gelmedi. Rafael Benitez şu anda tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir” dedi.