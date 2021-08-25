Spor Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu açıklandı!

Spor

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Helsinki ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kadroya dahil edildi. Yeni transfer Kim Min-Jae'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Filip Novak, İrfan Can, Serdar ve Pelkas kadroda yer almadı. Samatta, UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosunda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş yer alırken yeni transfer Kim Min-Jae'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Filip Novak, İrfan Can, Serdar ve Pelkas kadroda yer almadı. Samatta, UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

İşte Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu:

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