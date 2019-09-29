Fenerbahçe’nin iki maçında da tekrar yok

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor’un sahasında 3-1 kazandığı Fenerbahçe karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin yaptığı ‘kural hatası var’ itirazını değerlendirdi ve kararını verdi. Merkez Hakem Ku rulu’ndan görüş alan TFF, Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde Ankaragücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi. Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek. TFF, konuyla ilgili açıklamayı bugün ya da yarın yapacak.

NEDEN İTİRAZ ETMİŞLERDİ?

Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2’de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı F.Bahçe’ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı. Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse’nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. A.Gücü ise F.Bahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF’ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

Hürriyet/ Spor Arena