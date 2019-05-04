İran kulübü İstiklal, 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh'i 850 bin dolar karşılığında Fenerbahçe'ye sattıklarını açıkladı.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi henüz başlamadan ilk bombayı patlattığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertli kulübün İran 1. Lig ekiplerinden İstiklal'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattığı resmen açıklandı.

İran kulübünün bir Yönetim Kurulu Üyesi, "Oyuncuyu Fenerbahçe'ye 850 bin dolar karşılığında sattık ve paranın tamamını aldık. Kendisi, sezon sonu takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyen ve ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu golcü futbolcu, fileleri 2 kez sarsarken 2 de asist kaydetti.