Apollon Limassol başkanı Nikos Kirzis, NTV'ye konuştu. NTVSpor'da yer alan haberde, Kirzis'in Attila Szalai için "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis teklif ettiği biliniyor. 22 yaşındaki oyuncu, Erol Bulut'un Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki iyi ilişkilerinden ötürü gündeme gelen bir isimdi. Genç stoperin transferinin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.