Fenerbahçe'nin istediği Attila Szalai için resmi açıklama
Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla ve kulübüyle görüşmeler sürerken Limassol Başkanı Nikos Kirzis'ten açıklama geldi.
15 Ocak 2021, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Apollon Limassol başkanı Nikos Kirzis, NTV'ye konuştu. NTVSpor'da yer alan haberde, Kirzis'in Attila Szalai için "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis teklif ettiği biliniyor. 22 yaşındaki oyuncu, Erol Bulut'un Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki iyi ilişkilerinden ötürü gündeme gelen bir isimdi. Genç stoperin transferinin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.