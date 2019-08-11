Olimpik Marsilya forması giyen Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun adı, uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. Takımının dün Fransa Ligue 1'in ilk haftasında kendi sahasında Reims'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Her transfer döneminde hakkınızda birtakım dedikodular çıkar. Benim için şu anda en önemli şey, Marsilya'da olmak. Marsilya için çalışmalarımı sürdürmeye ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ancak diğer konularla ilgili tek karar mercii ben değilim. İleride pek çok şey olabilir ama daha önce de çokça söylediğim gibi burada mutluyum.

Takıma katkıda bulunmak ve Marsilya'daki macerama devam etmek için her zaman hazırım. Bununla birlikte futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Şu an için konuşacak olursak yalnızca takıma katkı sağlamaya ve sahada iyi işler çıkarmaya odaklanmış durumdayım."