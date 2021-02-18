Fenerbahçe’nin itirazı reddedildi

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11. E.2021/71 - K.2021/66

Fenerbahçe Futbol A.Ş ve görevlisi Selçuk Şahin ile ilgili PFDK’nın 11.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 K.2020-2021/831 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 18.02.2021 Perşembe günü saat 16:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin görevlisi Selçuk Şahin ve Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin vekili Av Uğur Oker’in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 72.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin görevlisi Selçuk Şahin’in akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin görevlisi Selçuk Şahin’in toplam 3 ay hak mahrumiyeti cezası ve 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

12. E.2021/72 - K.2021/67

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Paolo Mauricio Lemos Merladett ile ilgili PFDK’nın 16.02.2021 tarihli E.2020-2021/670 K.2020-2021/836 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Paolo Mauricio Lemos Merladett’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

DHA