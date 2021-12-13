Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turundaki rakibini bugün öğrenecek. Saat 16.00'da yapılacak kura çekimi sonrası eşleşmeler belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe'nin 8 muhtemel rakibi şöyle: