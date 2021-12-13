Futbol Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün belli oluyor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün belli oluyor

Futbol

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün belli oluyor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki grubunu 3. bitirerek Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeye hak kazanmıştı. Temsilcimizin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi bugün 16.00'da başlayacak kura çekimiyle belli olacak.

13 Aralık 2021, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turundaki rakibini bugün öğrenecek. Saat 16.00'da yapılacak kura çekimi sonrası eşleşmeler belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe'nin 8 muhtemel rakibi şöyle:

  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
  • Partizan (Sırbistan)
  • Bodo/Glimt (Norveç)
  • Randers (Danimarka)
  • Slavia Prag (Çekya)
  • PAOK (Yunanistan)
  • Tottenham-Vitesse maçının galibi
  • Karabağ (Azerbaycan)

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