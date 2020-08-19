Basında çıkan haberlere göre; İnter ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi. İnter'in en çok kazanan isimlerinden olan Diego Godin, 2 senelik daha sözleşmesi olduğu için buna sıcak bakmasa da baskılar sonrası menajerine talimat verdi.

Devreye Emre Belözoğlu girdi

Emre Belözoğlu, 2012-13 sezonunda Atletico'dan takım arkadaşı olan Godin'le telefonda görüşüp şartlarını sordu. 1.87'lik futbolcu ile yüzeysel yapılan pazarlık sonrası menajer düzeyinde görüşmelerin başlaması kararlaştırıldı.

6 Şubat 1986 yılında dünyaya gelen futbolcu Diego Godin, ilk olarak futbol hayatına 2003 yılında Cerro takımına girerek başladı.

Takıma girdiği ilk sezonda 10 maça girme şansını yakalayan Uruguaylı futbolcu sonraki sezonda ise performansını arttırarak kendi takımının ilk 11’ine girmeyi başarmıştır.

6 Şubat 1986 yılında dünyaya gelen futbolcu Diego Godin 34 yaşında. İlk olarak futbol hayatına 2003 yılında Cerro takımına girerek başladı.

Takıma girdiği ilk sezonda 10 maça girme şansını yakalayan Uruguaylı futbolcu sonraki sezonda ise performansını arttırarak kendi takımının ilk 11’ine girmeyi başardı.

2006 yılına kadar 63 maça çıktı. Çıktığı maçlarda da toplam 6 gol attı. Ayrılacağı son sezon ise takım kaptanı oldu. 2006-2007 sezonun başında ise gösterdiği performans ile Nacional takıma transfer oldu.

Villarreal 5 yıllık sözleşme imzaladı

Godin, takım ile birlikte tam 26 maça çıktı. Sezonun sonunda ise La Liga’da mücadele eden takımlardan biri olan Villarreal ile görüşmelere başladı ve 2007 yılında takımı 5 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezon forma giyen Godin, en popüler olduğu sezon da 24 maça çıktı. Toplamda ise 91 maça çıktı ve 4 gol attı.

2010 yılında Atletico Madrid ile anlaştı. 8.8 Milyon Euro karşılığında yeni girdiği takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Merkez Savunma mevkiinde görev yapan Diego Godin, Serie A ekiplerinden Inter forması giymektedir.