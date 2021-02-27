Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

EROL BULUT'UN KARARI

Fenerbahçe resmi siteden Trabzonspor'u kamp kadrosunu duyururken Caner Erkin'in yokluğu dikkat çekti. Sakatlığı veya cezası bulunmayan tecrübeli sol bekin bu maçlık hoca kararı ile kafileye dahil olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan 5 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



