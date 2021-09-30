Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci maçında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Hem taraftarlar hem de spor yorumcuları tarafından FB Olympiakos karşılaşmasının zorlu geçmesi beklenirken, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmayacağı da merak konusu oldu…

FENERBAHÇE’NİN UEFA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda karşı kaşıya geleceği Olympiakos ile maçı, 30 Eylül Perşembe akşamı saat 19.45’te başlayacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Jose Naranjo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

FB OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FB Olympiakos maçı, dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanacak. Exxen üyeleri bu heyecanlı mücadeleyi şifresiz olarak izleyecek.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Enner Valencia, Mergim Berisha, Diego Rossi, Mert Hakan, Ferdi, Osayi, Gustavo, Novak, Kim, Attila Szalai.

Olympiakos: Karbownik, Tiquinho, Onyekuru, A.Camara, Masouras, Reabciuk, Bouchalakis, P'Opulos, M.Camara, Vaclik, Cisse.

AVRUPA’DA 120. KARŞILAŞMA

Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, "Kupa 2" de denilen UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. Karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe, önceki 119 karşılaşmada 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 mağlubiyet yaşadı.

Çıktı maçlarda 161 gol atan sarı lacivertli ekip, kalesinde ise 153 gol gördü.

PEREİRA YÖNETİMİNDE 20. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da 20. kez sahaya çıkacak.

Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet alan FB, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.