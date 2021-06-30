Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca olmak üzere!
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Paulo Fonseca ile anlaştı ve resmi açıklama bekleniyor. Bugün, yarın veya birkaç gün içerisinde resmi açıklamanın geleceğinin belirtildiği haberde 5 Temmuz'daki kamptan önce Fonseca'nın İstanbul'da olacağı belirtildi.
30 Haziran 2021, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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TRT Spor muhabiri Kenan Pamuk, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Paulo Fonseca olduğunu açıkladı. Pamuk, yayında şunları söyledi:
An itibarıyla tarafların anlaştığını söyleyebiliriz. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bugün, yarın, en geç birkaç gün içerisinde açıklama gelecek. Kampa kısa süre kaldı, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda takım toplanacak. 'Kısa süre içerisinde nasıl olacak' deniyor ancak zaten yönetim görüştüğü tüm isimlerden takıma ve kadroya dair rapor istemişti. Fonseca'nın da yönetime rapor ilettiği ve detayların konuşulduğunu biliyoruz. Fonseca hazırlıksız gelmiyor, karşılıklı fikirler de alıp verildi. Fonseca 5-20 Temmuz arasında takımı görüp kimlerle çalışıp çalışmayacağını iletecek ve eksik bölgelerle ilgili raporunu da iletecek.