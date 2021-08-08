Futbol Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim İstanbul'da

Futbol

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim İstanbul'da

Fenerbahçe'nin BJ Gouan'dan transfer ettiği Min-Jae Kim daha önce açıklandığı üzere bu sabah İstanbul'a geldi. Güney Koreli oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.

08 Ağustos 2021, Pazar 09:23 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yollarının (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanına gelen Min-Jae Kimi karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.

Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

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