Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de kalan 8 haftada sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.

Pro lisans sahibi olan 53 yaşındaki antrenör, sezon sonunda ise altyapı koordinatörlüğü görevine geri dönecek.

Ersun Yanal'ın istifasının ardından gelişen süreçte Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına başladı. Bu süreçte takımın 'teknik direktörü' ise Emre Belözoğlu oldu. Hem salgın öncesinde hem de salgın döneminde gayri resmi olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu, son olarak Tahir Karapınar'ın göreve getirilmesinde rol aldı.

Antrenörlük kariyerine 2004 yılında simgeleştiği Altay'da başlayan Tahir Karapınar, yılında siyah-beyazlı kulüpte gençlik gelişim antrenörlüğü görevini üstlendi. 2007 yılından 2009'a kadar Altay'da antrenörlük yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı Ocak 2009'da 16 maç boyunca Altay'ın teknik direktörlük görevini üstlendi. Spor Akademisi mezunu olan Karapınar'ın 2010 yılında 17 Yaş Altı Milli Takım'ında yardımcı antrenörlüğe getirildiği belirtildi.

2011 yılında Kemal Özdeş'le birlikte Gaziantepspor'da yardımcı antrenör olarak çalışan Karapınar, 2013 yılında Mehmet Özdilek'le birlikte Manisaspor'a geçti. Karapınar son olarak Ekim 2017 ile Mart 2018 arasında yine Mehmet Özdilek'in yardımcısı olarak Atiker Konyaspor'da antrenör olarak görev yaptı.