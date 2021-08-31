Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin maliyeti ne kadar?
Fenerbahçe, MLS ekibi Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi kadrosuna kattı. Urugaylı hücum oyuncusunun bugün İstanbul'da olacağı ve kulübüyle maddi konularda son detayların görüşüldüğü öğrenildi. ABD ekibinin Rossi'den bonservis beklentisinin 10 milyon dolar civarında olduğu bildirildi.
31 Ağustos 2021, Salı 15:38 Son Güncelleme:
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Skorer'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Diego Rossi için anlaşmaya kiralama bedelinin yanında satın alma opsiyonu da koydurdu. Rossi'nin Fenerbahçe'ye total bonservis maliyetinin 10 milyon dolar civarında olması bekleniyor.
Los Angeles FC kulübünün eş başkanı olan John Thorrington, Rossi transferiyle ilgili ESPN'e açıklamalarda bulundu ve haberde Los Angeles kulübünün Rossi transferinden 10 milyon dolar gelir beklendiği ifade edildi. Başkan, "Anlaşmayı tamamlamaya yakınız. Birkaç tamamlanması gereken noktalar var. Fakat anlaşma konusunda sonuca oldukça yakınız" dedi.
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