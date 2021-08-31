Skorer'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Diego Rossi için anlaşmaya kiralama bedelinin yanında satın alma opsiyonu da koydurdu. Rossi'nin Fenerbahçe'ye total bonservis maliyetinin 10 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Los Angeles FC kulübünün eş başkanı olan John Thorrington, Rossi transferiyle ilgili ESPN'e açıklamalarda bulundu ve haberde Los Angeles kulübünün Rossi transferinden 10 milyon dolar gelir beklendiği ifade edildi. Başkan, "Anlaşmayı tamamlamaya yakınız. Birkaç tamamlanması gereken noktalar var. Fakat anlaşma konusunda sonuca oldukça yakınız" dedi.



