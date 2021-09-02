Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, tam ismiyle Diego Martín Rossi Marachlian (Maraşlıyan) hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Goal'ün haberine göre, 1998 doğumlu Diego Rossi futbol hayatına Uruguay'da başlayan futbolcu Uruguay'ın U23, U20 ve U16 milli takımlarında da görev yaptı.

Baba tarafından İtalyan asıllı olan oyuncunun annesinin ise yıllar önce Maraş'tan Uruguay'a göçen Ermeni ailelerden olduğu öğrenildi. Anne tarafının soyadı olan 'Maraşlıyan'ın sebebi de bu.







