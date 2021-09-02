Meğer kökeni Maraş'a dayanıyormuş! Anne tarafı...
Fenerbahçe'nin MLS Ekibi Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylı futbolcu Diego Rossi hakkında bir bilgi daha ortaya çıktı. Rossi'nin anne tarafının yıllar önce Türkiye'den Uruguay'a göçen Ermenilerden olduğu öğrenildi.
02 Eylül 2021, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, tam ismiyle Diego Martín Rossi Marachlian (Maraşlıyan) hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Goal'ün haberine göre, 1998 doğumlu Diego Rossi futbol hayatına Uruguay'da başlayan futbolcu Uruguay'ın U23, U20 ve U16 milli takımlarında da görev yaptı.
Baba tarafından İtalyan asıllı olan oyuncunun annesinin ise yıllar önce Maraş'tan Uruguay'a göçen Ermeni ailelerden olduğu öğrenildi. Anne tarafının soyadı olan 'Maraşlıyan'ın sebebi de bu.