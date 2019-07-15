Sarı-Lacivertli takımından bir yıldız daha İtalya yolcusu: Jailson.

Fenerbahçe’nin geçen sezon 4 milyon Euro’ya Gremio’dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Sambacı’yı İnter istiyor. Menajerler vasıtasıyla iletilen teklif tam 10 milyon Euro.

Fenerbahçe cephesi ise bu teklifin resmi boyutlara ulaşmasını ve rakamın da 12 milyon Euro seviyelerine çıkmasını istiyor. Jailson giderse yönetimin ekonomik anlamda eli iyice güçlenecek.

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