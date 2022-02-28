Fenerbahçe Türk asıllı İsveçli oyuncu Isak Vural için Benfica ile anlaşma sağladı.





Kariyerine İsveç takımı Hammarby'de başlayan ve Fenerbahçe taraftarı olan Isak Vural gönül verdiği takımla anlaşmaya vardı.

Son olarak Benfica'da forma giyen, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona tarafından transfer edilen Isak Vural, ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrılmıştı. Devamındaki süreçte oyuncu Portekiz'e gitme kararı aldı. Fenerbahçe bir süredir Benfica'da forma giyen oyuncunun ailesiyle uzun süren görüşmeler sonunda anlaşma sağladı.

Benfica’dan yeni yıldız adayı olarak Fenerbahçe’ye transfer edilen 15 yaşındaki Isak Vural‘ın amatör lisansı dün çıkarıldı.

Babası Türk, annesi İsveçli olan Isak’ın Arda Güler’in ardından kulübün gelecekteki en önemli isimlerden biri olması bekleniyor.