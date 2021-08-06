Futbol Fenerbahçe'ye 17'lik milli stoper

Fenerbahçe'ye 17'lik milli stoper

Futbol

Fenerbahçe'ye 17'lik milli stoper

Fenerbahçe Gençlerbirliği ile Barış Alıcı'nın transferi konusunda anlaşmıştı. Barış'ın transferinde 17 yaşındaki Emir Ortakaya'nın takasta kullanılacağı öğrenildi.

06 Ağustos 2021, Cuma 09:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile takas transferine giriyor. Barış Alıcı'yı başkent ekibine gönderecek olan sarı lacivertlileri, 17 yaşındaki genç stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna katacak.

Ortakaya'nın yıllar önce Ülker Stadı'nda çekilen fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı ve dikkat çekti.

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