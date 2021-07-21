Futbol Fenerbahçe'ye 1.94'lük forvet! Sürpriz gelişme…

Fenerbahçe'ye 1.94'lük forvet! Sürpriz gelişme…

Futbol

Fenerbahçe'ye 1.94'lük forvet! Sürpriz gelişme…

Fenerbahçe transfer haberi... Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz aday Portekiz'de bulundu. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da bağlantılarını kullanarak 1.94 boyundaki santrfor için girişimlerini hızlandırdı

21 Temmuz 2021, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Sörloth ve Cornelius'un ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Nokta atışı yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 1.94 boyundaki dev santrfor için girişimlere başladı.

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde, Portimonense forması giyen Beto ile ilgilenmeye başlayan sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın bağlantılarının yardımıyla girişimlerini hızlandırdı.

Serbest kalma maddesi 40 milyon euro olan Beto'yu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımların da yakından takip ettiği 23 yaşındaki forvet için Pereira'yı koz olarak kullanıyor.

Geçen sezon Portimonense formasıyla 31 maça çıkan Beto, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

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