Fenerbahçe, 2017 yılında birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Eljif Elmas’ı 180 bin Euro gibi uygun bir ücrete kadrosuna kattı. Makedon oyuncu, geçtiğimiz sezon soyadının hakkını verdi; Fenerbahçe ve milli takımda sergilediği performansla elmas gibi parladı ve değerlendi.

Napoli Başkanı De Laurentiis’in, “Bu hafta açıklayacağız” dediği 19 yaşındaki futbolcu, geldiği paranın tam 100 katına, 18 milyon Euro’ya İtalyan ekibinin yolunu tutacak. Eljif Elmas, transferiyle şampiyonluk kadrosunun kurulmasında da çok büyük rol oynayacak. Yönetim, Elmas’tan gelecek parayla dünyaca ünlü 3 yıldıza birden imza attıracak.

KOLAROV 3 MİLYON EURO

Roma, beklenen stoper transferini Mancini ile yaptı. İtalyan devi, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra Kolarov’un gidişine onay verdi. Fenerbahçe, Sırp yıldızla daha önce her konuda anlaşmaya varmıştı. Sarı-Lacivertliler, Roma ile de anlaşmaya çok yakın. Tarafların, 3 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle el sıkışmaları bekleniyor. Yönetim yarın, yani 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde bombayı patlatıp Kolarov ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıklamayı planlıyor.

KONOPLYANKA 4 MİLYON EURO

Transferi en kolay bitecek oyuncu, Ukraynalı yıldız olacak. Yevhen Konoplyanka Fenerbahçe’nin senelik 3 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifine ‘Evet’ dedi. Sarı-Lacivertliler ile Schalke arasındaki görüşmelerde fark 1 milyon Euro’ya kadar indi. İki kulübün 4 milyon Euro’ya anlaşmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferin resmiyete dökülmesi için Eljif Elmas’ın satışı bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Makedon yıldızın Napoli’ye transferiyle Konoplyanka’yı aynı anda açıklayabilir.

GUSTAVO 7 MİLYON EURO

Kiralık tekliflere kapıyı kapatan Marsilya, Sambacı’nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Fenerbahçe’nin 7 milyon Euro’ya bu transferi bitirmesi bekleniyor. Normalde bu kadar yüksek rakamlar ödemek istemeyen yönetim; hem Eljif’in yüksek bir ücrete satılması hem de Ersun Yanal’ın Luiz Gustavo’yu çok istemesi nedeniyle kesenin ağzını açtı. Elmas bugün imzayı atarsa, Fenerbahçe’nin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde açıklamak istediği diğer yıldız Luiz Gustavo...